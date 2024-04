Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Raub beim Netto-Markt in Debstedt

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Samstagabend (27.04.2024) gegen 19:54 Uhr kam es in der Netto-Filiale in der Langener Straße in 27607 Geestland-Debstedt zu einem versuchten schweren Raub durch eine bislang unbekannte männliche Person.

Während des vermeintlichen Bezahlvorganges sprühte der Täter, welcher mit einer FFP2-Maske maskiert war, mit einem Reizstoffsprühgerät in das Gesicht des Opfers und versuchte in die geöffnete Kasse zu greifen. Dies misslang durch die schnelle Reaktion der Kassiererin, welche die Kasse schloss.

Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute unerkannt in Richtung der Straße Im Busch.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, - ca. 40 Jahre, - ca. 1,80-1,90m, - blaue Augen, - blauer Kapuzenpullover, - schwarze Hose und weiße Turnschuhe.

Die Kassierein des Marktes wurde durch das Reizstoffsprühgerät leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell