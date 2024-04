Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien und Cuxhaven mit Farbe beschmiert

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Freitagabend (26.04.2024) meldeten sich mehrere Personen gegen 18:30 Uhr bei der Polizei Cuxhaven und gaben an, dass in den Bereichen der Deichstraße, der Beethovenallee, des Stresemannplatzes und des Karl-Olfers-Platzes insgesamt 12 Wahlplakate verschiedener Parteien mit Farbe beschmiert worden waren. Mögliche Tatverdächtige sind derzeit nicht bekannt. Zeugen werden daher gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

