Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Taschendieb auf frischer Tat ertappt - Bundespolizei ermittelt nach Diebstahl und Widerstand

Dortmund (ots)

Am gestrigen Morgen (2. Februar) entwendete ein Minderjähriger den Koffer eines Reisenden in einem Schnellzug in Richtung Dortmund. Ein privat reisender Polizist wurde auf die Situation aufmerksam und stellte den mutmaßlichen Dieb. Dieser leistete anschließend nicht nur Widerstand gegen den Beamten der Polizei NRW, sondern widersetzte sich auch bei den weiteren strafprozessualen Maßnahmen den eingesetzten Bundespolizisten.

Um 7:45 Uhr wurde das Bundespolizeirevier in Dortmund über einen Taschendiebstahl im ICE 543 (Köln - Berlin) informiert. In dem an dem Bahnsteig zu Gleis 10 befindlichen Schnellzug, trafen die Einsatzkräfte auf einen Polizeibeamten des Landes NRW, welcher den 17-jährigen Verdächtigen auf dem Boden fixierte. Die Beamten übernahmen den marokkanischen Staatsbürger und legten diesem Handfesseln an. Zuvor beobachtete der privat reisende Polizist den Minderjährigen, als dieser einen Koffer aus der Gepäckablage nahm und versuchte zu flüchten. Der junge Mann gab sich daraufhin als Polizeibeamter zu erkennen, indem er dem Beschuldigten seinen Dienstausweis vorzeigte. Anschließend hielt er den Jugendlichen fest, woraufhin sich dieser ihm widersetzte. Infolgedessen brachte der Beamten den Dortmunder zu Boden und fixierte ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizisten. Das Diebesgut wurde dem 58-jährigen Gelsenkirchener zurückgegeben, der den Diebstahl nicht bemerkt hatte.

Als die Uniformierten den Aggressor mit den Vorwürfen konfrontierten, machte dieser von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Zur Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen, wurde der 17-Jährige der Bundespolizeidienststelle in Dortmund zugeführt. Auf dem Weg dorthin versuchte sich der Marokkaner immer wieder gewaltsam aus den Griffen der Einsatzkräfte zu lösen. Auch während der Durchsuchungsmaßnahmen zeigte der Jugendliche sich äußerst aggressiv, widersetzte sich den Polizisten und beleidigte sie.

Durch eine aufgefundene Duldung, stellten die Beamten die Identität des Dortmunders zweifelsfrei fest. Die Überprüfung seiner Personalien zeigte, dass er bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Betreuerin des 17-Jährigen, wurde dieser aus der Bundespolizeiwache entlassen. Er wird sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten, Beleidigung sowie wegen des Diebstahls verantworten müssen.

