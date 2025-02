Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Emmerich

Kleve - Emmerich (ots)

Am Samstagvormittag, 1. Februar 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen einen 25-jährigen Rumänen bei der Einreise aus den Niederlanden im Regionalexpress 19 am Bahnhof in Emmerich. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft in Kleve mit einem Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 120 EUR bezahlen oder eine viertägige Haftstrafe verbüßen. Der Rumäne zahlte die erforderliche Geldstrafe auf der Dienststelle bei der Bundespolizei in Kleve ein und durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.

