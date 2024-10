Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Am 26.10.2024 wurde gegen 14:25 Uhr ein Brand in einer Tiefgarage gemeldet. Offenbar gab es ein Problem bei der Überbrückung eines Fahrzeuges. Nachdem alle Kabel anhgeschlossen worden waren, wäre es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Ein Fahrzeug brannte in der Folge im Bereich des Motorraumes vollständig aus. Das zweite Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr nach Abschluss der Brandbekämpfung die Tiefgarage belüften. Eine Person musste aufgrund Verdacht einer Rauchgasvergiftung nur kurzzeitig ambulant versorgt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro an den Fahrzeugen. Die Tiefgarage wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell