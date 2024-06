POL-NI: Verkehrsunfall zwischen zwei sich begegnenden Pkw an der Ortsumgehung Uchte

Bad Nenndorf (ots) - (He.) Am Vormittag des 06.06.2024, gegen 10:50 wurde eine Seniorin in Bad Nenndorf Opfer eines Raubes. Die Frau wurde zunächst auf in der Fußgängerzone, auf der Hauptstraße in Bad Nenndorf angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die männliche Person folgte der Frau bis zu Ihrer Wohnanschrift, dort zeigte die männliche Person der Dame etwas. Im Gespräch riss dieser der Dame einen Armreif ...

