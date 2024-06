Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht im Bürgerpark (Scheibenplatz) - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 04.06.2024 kommt es gegen 13.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Radfahrenden. Unfallort ist der Scheibenplatz im Bürgerpark. Ein 5-jähriges Kind befuhr mit seinem Fahrrad in Begleitung seiner Mutter den dortigen Weg vom Kindergarten in Richtung Bürgerhalle nach Hause, als ein entgegenkommender Radfahrer das Kind übersieht und es zum Zusammenstoß beider Räder kommt. Dabei wird das Kind leicht am Knie und im Rückenbereich verletzt, zusätzlich wurde die Kleidung des Kindes beschädigt. Der Radfahrer entfernte sich darauf hin vom Unfallort, ohne seine Personalien o.ä. anzugeben. Die Person wird wie folgt beschrieben: 18-20 Jahre jung, schwarze Jeans, graue Kapuzenjacke, dunkelblondes Haar. Das Fahrrad des Unfallverursachers kann nicht beschrieben werden. Die Polizei bittet Zeugen zum Unfall oder Personen, die Hinweis auf den Unfallverursacher geben können, sich telefonisch bei der PI Nienburg/Schaumburg, 05021-97780 zu melden.

