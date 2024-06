Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täter entwenden Wohnmobile - Fahndung erfolgreich

Nienburg (ots)

LANDKREIS - NIENBURG (jah): Am Donnerstagmorgen gegen 03:20 Uhr teilte eine 52-jährige Frau aus Drakenburg telefonisch der hiesigen Polizei mit, dass ihr Wohnmobil entwendet worden sei. Dieses sei vor wenigen Minuten von einer unberechtigten Person vom Grundstück weggefahren worden. Der Ehemann habe mit seinem privaten PKW die Suche nach dem Fahrzeug aufgenommen. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort, verständigte der Ehemann seine Frau via Handy und gab an, das Fahrzeug fahrend angetroffen zu haben. Diesbezüglich konnten die weiteren eingesetzten Kräfte gelotst werden; diese holten schließlich das Wohnmobil in der Ortschaft Bierde (L159, Heidekreis) ein und stoppten dieses. Der Fahrzeugführer, ein 38-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, wurde nach kurzer Flucht von Kollegen der PI Heidekreis sowie der PI Nienburg/Schaumburg widerstandlos festgenommen. Noch während der Festnahme passierte ein zweites Wohnmobil mit unverhältnismäßig hoher Geschwindigkeit den Einsatzort. Ein weiteres eingesetztes Einsatzfahrzeug der PI Nienburg/Schaumburg konnte auf dieses im Rahmen der Nacheile aufschließen und den Fahrzeugführer durch Hinterherfahren zum Anhalten zwingen. Dieser flüchtete in der Ortschaft Westenholz unerkannt. Durch Ermittlungen wurde dann festgestellt, dass auch dieses Fahrzeug in der Nacht in 31627 Rohrsen entwendet worden war. Der zuvor festgenommene Täter wird heute dem Haftrichter zugeführt, der jeweilige Wert der Fahrzeuge wird auf über 50.000 EUR geschätzt.

