POL-DN: Unfall auf der Willi-Bleicher-Straße: Unfallbeteiligter flüchtet zu Fuß

Düren (ots)

Am Dienstagabend (26.09.2023) kam es auf der Willi-Bleicher-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger hatte während eines Abbiegevorgangs nicht auf den rückwärtigen Verkehr geachtet und war mit einem anderen Pkw kollidiert.

Der Mann aus Düren befuhr gegen 21:00 Uhr mit seinem Auto die Willi-Bleicher-Straße, aus Richtung "Am Langen Graben" kommend, in aufsteigende Fahrtrichtung. Von dort beabsichtigte er in Höhe der Hausnummer 9 nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei achtete er nach eigenen Angaben nicht auf den rückwärtigen Verkehr. Während des Abbiegens kam es dann zur Kollision mit einem anderen Pkw, dieser hatte den Pkw des 33-Jährigen zuvor überholen wollen. Die beiden Fahrzeugführer verließen daraufhin unverletzt ihre Fahrzeuge. Plötzlich flüchtete der Fahrer des anderen Fahrzeugs zu Fuß in Richtung "Am Langen Graben". Ein Zeuge verfolgte den flüchtigen Fahrzeugführer und hielt ihm bis zum Eintreffen der Polizei fest. Da der Atem des Flüchtigen, ein 25-Jähriger aus Düren, nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,56 Promille. Die Beamten brachten den 25-Jährigen zur Polizeiwache Düren, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

