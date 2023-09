Polizei Düren

POL-DN: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw

Jülich (ots)

Am frühen Montagabend (25.09.2023) kam es an der Kreuzung der L253 und dem Von-Schöfer-Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem mit zwei Personen besetzen Motorrad. Der Motorradfahrer und sein Sozius wurden schwer verletzt.

Gegen 18:04 Uhr befuhr ein 36 Jahre alter Mann die L253 in Richtung Jülich. An der Kreuzung zum Von-Schöfer-Ring ordnete er sich auf der Abbiegerspur ein, um nach links auf den Von-Schöfer-Ring einzubiegen. Von weitem sah der Mann aus Aachen einige Pkw auf der L253 herannahen, die ihm gegenüber vorfahrtsberechtigt gewesen wären. Der Autofahrer schätze die Situation ab und wollte noch vor den Fahrzeugen abbiegen. Hierbei sah er einen vor den Autos herfahrenden, 22 Jahre alten, Motorradfahrer zu spät, der mit seiner 20-jährigen Sozia auf der L253 in Richtung Hasenfeldkreuzung unterwegs war. Der junge Fahrer aus Niederzier kollidierte mit dem in die Kreuzung einfahrenden Pkw, wobei er und seine Beifahrerin zu Fall kamen und schwer verletzt wurden. Der Fahrer des Autos wurde ebenfalls verletzt, verließ jedoch nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus. Ein Notarzt versorgte die beiden Schwerverletzten vor Ort, bevor sie mittels Rettungshubschrauber in Unikliniken gebracht wurden.

Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 58.000 Euro.

