Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Seniorin wird beraubt - Zeugen gesucht -

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am Vormittag des 06.06.2024, gegen 10:50 wurde eine Seniorin in Bad Nenndorf Opfer eines Raubes. Die Frau wurde zunächst auf in der Fußgängerzone, auf der Hauptstraße in Bad Nenndorf angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die männliche Person folgte der Frau bis zu Ihrer Wohnanschrift, dort zeigte die männliche Person der Dame etwas. Im Gespräch riss dieser der Dame einen Armreif vom Arm und flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben.

- männlich - ca. 30 Jahre - ca. 180 cm groß - dunkle, kurze Haare - rötliches Gesicht - blaue Jeans, blaue Jacke - weiße Schuhe.

Der Täter flüchtete von der Buchenallee in Richtung Hauptstraße, dort ging er nach links in Richtung Kurpark oder Poststraße. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Nenndorf zu melden, Telefonnummer: 05723-74920. Es gab im Laufe der letzten Woche 2 Diebstähle die ähnlich verlaufen sind. Bei den Diebstählen wurden Senioren durch eine Person angesprochen, dadurch das die Senioren abgelenkt waren, bemerkten diese nicht, dass ein zweiter Täter die Geldbörse bzw. die EC-Karte entwendete. Die Diebstähle ereigneten sich jeweils am Vormittag. Die Polizei Bad Nenndorf weist daraufhin, Geldbörsen und Wertgegenstände immer sicher und "körpernah" mit sich zu führen. Jacken- und Handtaschen sind für Diebe leicht zu Öffnen und die Geldbörse kann leicht entwendet werden. Lassen Sie sich nicht in "Ablenkungsgespräche" verwickeln und bleiben Sie achtsam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell