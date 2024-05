POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen - Mann in Siegener Innenstadt lebensgefährlich verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots) - In Hohenlimburg konnte am Donnerstag (02.05.) ein Mann in einem Supermarkt in der Straße Auf dem Lölfert angetroffen werden, der ein Messer in seinem Gürtel mit sich führte. Der 67-Jährige fiel um 10.50 Uhr einem anderen Kunden auf, der die Polizei verständigte. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung sprach den Hagener an. Das Outdoormesser befand sich in einer Messerscheide, die er am ...

