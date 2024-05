Polizei Hagen

POL-HA: Hohenlimburger geht mit Messer am Gürtel einkaufen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In Hohenlimburg konnte am Donnerstag (02.05.) ein Mann in einem Supermarkt in der Straße Auf dem Lölfert angetroffen werden, der ein Messer in seinem Gürtel mit sich führte. Der 67-Jährige fiel um 10.50 Uhr einem anderen Kunden auf, der die Polizei verständigte. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung sprach den Hagener an. Das Outdoormesser befand sich in einer Messerscheide, die er am Gürtel befestigt hatte. Der 67-Jährige zeigt sich uneinsichtig und gab an sich im Zweifelsfall ein neues Messer zur eigenen Verteidigung kaufen zu wollen, wenn die Beamten ihm das Messer abnehmen. Die Polizisten stellten das Messer sicher und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Mann. (arn)

