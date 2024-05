Polizei Hagen

POL-HA: Mit 1,6 Promille in den Gegenverkehr gefahren und mit anderem Verkehrsteilnehmer zusammengestoßen

Hagen-Lennetal (ots)

Ein stark alkoholisierter Autofahrer verlor am Freitag (03.05.) die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Citroen zusammen. Der Mann war um 1 Uhr in der Nacht mit seinem Mercedes auf der Hammacherstraße in Richtung Hohenlimburg unterwegs. Der 40-Jährige verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über den PKW und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 71-Jährigen. Der Senior war in Richtung Halden gefahren und befürchtete nach eigenen Angaben einen Frontalzusammenstoß, nachdem der 40-Jährige mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und auf seine Spur geriet. Dem Mercedes-Fahrer sei es jedoch noch gelungen gegenzusteuern und traf den Citroen nur an der hinteren rechten Seite. Durch die Wucht des Aufpralls fuhr der 71-Jährige gegen die Leitplanke. Der 40-jährige Hagener hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,6 Promille und musste eine Blutprobe abgeben. Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Alkoholgenusses. Ihm ist das Führen jeglicher Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum untersagt, bis ein Richter Weiteres entschieden hat. Die Autos waren beide schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (arn)

