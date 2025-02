Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 53-Jährigen in der Regionalbahn 64

Kleve - Gronau (ots)

Die Bundespolizei hat am Montagabend, 3. Februar 2025 einen 53-jährigen Deutschen in der Regionalbahn 64 am Bahnhof in Gronau verhaftet. Die Staatsanwaltschaft in Dortmund suchte den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da der Verurteilte die erforderliche Geldstrafe in Höhe von 4500 EUR nicht bezahlten konnte, brachte die Bundespolizei ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle zum Haftantritt in das Gefängnis in Münster. Hier muss der Mann nun eine 43-tägige Haftstrafe verbüßen.

