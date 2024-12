POL-HI: Einbruch im Holler Ortsteil Sillium

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein alkoholisierter 44-Jähriger aus Norden sorgte in der Nacht zu Freitag, 06.12.2024, für Ärger in einem Lokal in der Friesenstraße, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Den Einsatzkräften gegenüber zeigte er sich aggressiv und leistete Widerstand. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle. ...

