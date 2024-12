Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 44-Jähriger landet nach Widerstand in Polizeizelle

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein alkoholisierter 44-Jähriger aus Norden sorgte in der Nacht zu Freitag, 06.12.2024, für Ärger in einem Lokal in der Friesenstraße, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Den Einsatzkräften gegenüber zeigte er sich aggressiv und leistete Widerstand. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt.

Nach vorliegenden Erkenntnissen wurden die Beamten gegen 00:30 Uhr in die Friesenstraße gerufen, weil sich der betrunkene Mann trotz mehrfacher Aufforderung geweigert haben soll, eine Kneipe zu verlassen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Mann sich zwischenzeitlich entfernt hatte. Zuvor soll es durch ihn zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 36-Jährigen sowie eines bislang unbekannten Mannes gekommen sein.

Während der Sachverhaltsaufnahme kam der 44-Jährige wieder und versuchte erneut, die Lokalität zu betreten, was von den anwesenden Beamten unterbunden wurde. Im weiteren Verlauf zeigte sich der Mann aggressiv und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Als er hierauf nach einem Ausweisdokument durchsucht wurde, leistete er heftige Gegenwehr und spuckte einen Beamten an. Nachdem er unter Kontrolle gebracht wurde, verbrachten ihn die Einsatzkräfte zur Wache in die Schützenwiese. Gegen eine hier durchgeführte Blutentnahme leistete der 44-Jährige erneut Widerstand. Anschließend wurde der Störenfried bis zum Morgen in einer Gewahrsamszelle untergebracht.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Der unbekannte Geschädigte, der von dem 44-Jährigen geschlagen und vermutlich leicht verletzt worden sein soll, wird gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

