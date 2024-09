POL-BN: Nach Tankstellenüberfällen: Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Bonn (ots) - Am 25.09.2024, in der Zeit zwischen 08:15 und 12:30 Uhr, machten sich Unbekannte an einem auf dem Bendenweg in Dransdorf geparkten Pkw zu schaffen. Nachdem sie die hintere Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen hatten, entwendeten sie von der Rückbank einen Computerlaptop und entfernten sich dann ...

mehr