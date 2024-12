Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht auf der Ziegelmasch in Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD (bue). Am 05.12.2024 im Zeitraum von 14:55 Uhr bis 15:35 Uhr, kommt es auf der Ziegelmasch, Höhe der Hausnummer 6 in 31061 Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen grauen BMW X 3 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er einen beschädigten linken Außenspiegel an seinem Pkw feststellen. Nach derzeitigen Ermittlungen ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ein stadteinwärts fahrendes Kraftfahrzeug den Verkehrsunfall verursacht haben muss. Personen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

