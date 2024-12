Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Versuchter Kabeldiebstahl im Industriegebiet Alfeld/Limmer

Hildesheim (ots)

ALFELD (bue). Im Zeitraum vom 04.12.2024 gegen 15.00 Uhr bis zum 05.12.2024 gegen 11.00 Uhr, kommt es an der Alten Heerstraße in 31061 Alfeld OT Limmer auf dem Gelände eines Energieversorgungsbetriebs zu einem versuchten Kabeldiebstahl. Hierzu eröffneten derzeit unbekannte Täter zwei an der Zeissstraße gelegene Zaunelemente um auf das Gelände der geschädigten Institution zu gelangen. Im Anschluss wird ein auf einer hölzernen Kabeltrommel aufgewickeltes und ummanteltes Kabel angeschnitten. Vermutlich aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Kabel um ein Aluminiumkabel und nicht um ein Kupferkabel gehandelt hat, verlassen die unbekannten Täter den Tatort ohne Diebesgut. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell