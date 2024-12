POL-HI: Vermisster wohlbehalten zurückgekehrt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch (04.12.2024) haben Beamte des Einsatz- und Streifendienstes in der Bavenstedter Straße einen Sprayer auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Es war gegen 01:45 Uhr, als eine Streifenbesatzung den 24-jährigen Tatverdächtigen im Bereich der Autobahnbrücke in der Bavenstedter Straße mit ...

