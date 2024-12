Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B1 bei Mahlerten - Vollsperrung und Umleitung erforderlich

Hildesheim (ots)

Nordstemmen / Mahlerten, Hildesheimer Straße (B1) - (mbo) Am heutigen Mittwoch, dem 04.12.2024, ereignete sich gegen 13:28 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B1 in Höhe der Einmündung Mahlerter Straße (K504), der zu einer zeitweiligen Vollsperrung der Bundesstraße führte. Eine 88-jährige Fahrzeugführerin aus Gronau (Leine) befuhr mit ihrem Opel Astra die B1 aus Richtung Burgstemmen kommend in Fahrtrichtung Mahlerten. Beim Linksabbiegen in die Mahlerter Straße übersah sie den entgegenkommenden Opel Astra eines 65-jährigen Mannes aus Elze, der die B1 aus Mahlerten kommend in Richtung Burgstemmen befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 88-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt. Eine weitere medizinische Versorgung oder ein Transport in ein Krankenhaus waren nicht erforderlich. Der 65-jährige Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Zudem liefen Betriebsstoffe aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro. Die B1 war zunächst im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt. Zwischen Mahlerten und Burgstemmen blieb die Sperrung bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten bestehen. Der Verkehr wurde zeitweilig durch verkehrsregelnde Maßnahmen über Nordstemmen umgeleitet.

