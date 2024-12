Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden durch Ölverunreinigung: Polizei ermittelt

Hildesheim (ots)

Burgstemmen, Poppenburger Straße (L410) / Reichstraße (B1) - (mbo) Am 06.12.2024, gegen 12:30 Uhr ereignete sich an der Einmündung der Poppenburger Straße (L410) zur Reichstraße (B1) in Burgstemmen ein Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Fahrer aus Elze war mit seinem schwarzen VW Fox auf der Poppenburger Straße aus Richtung Nordstemmen unterwegs und wollte auf die Reichstraße auffahren. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der Mann die Vorfahrt eines dort fahrenden Lkws achten. Trotz eingeleiteten Bremsmanövers konnte der Pkw jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen gebracht werden, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei zog sich der Fahrer des VW Fox leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine Ölspur auf der regennassen Fahrbahn fest, die auf ein nahegelegenes Grundstück zurückgeführt werden konnte. Dort, so die bisherigen Ermittlungen, hatte ein 32-jähriger Mann aus Bodenwerder Heizöl in Fässer umgefüllt. Mindestens eines der Fässer stellte sich jedoch aus undicht heraus, wodurch während des gesamten Transportwegs Öl auf die Fahrbahn tropfte. Die örtlichen Feuerwehren beseitigten die Verschmutzungen auf der Strecke zwischen Burgstemmen und Bodenwerder. Die hinzugezogene Untere Wasserbehörde des Landkreises Hildesheim stellte jedoch fest, dass an der Unfallstelle auch Öl in den Boden eingesickert ist. Aufgrund der Nähe zur Leine besteht die Gefahr einer Verunreinigung des Flusses, weshalb der betroffene Bereich durch eine Fachfirma abgetragen werden muss. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 32-jährigen Verursacher eingeleitet.

