POL-NI: Diebstähle von Fahrrädern und Pedelec

Ahnsen/Nienstädt (ots) - (ma) In Ahnsen verschaffte sich ein Einbrecher von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zugang in eine Pension am Rosenweg. Zunächst versuchte sich der Täter mit einem Hebelwerkzeug an einer Seiteneingangstür des Gebäudes, was aber misslang. Anschließend gelang es dem Unbekannten ein Fenster aufzuhebeln, der zu einem Wäscherum führte. Es sind in diesem Gebäudebereich alle Schränke geöffnet ...

