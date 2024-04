POL-NI: Pkw-Aufbrüche

Nienburg (ots) - (Oth) Ein bislang unbekannter Täter zerkratzten am Donnerstag, den 25.04.2024, zwischen 09:35 Uhr und 09:45 einen Citroën. Der Citroën eines 56-Jährigen aus Neustadt am Rübenberge parkte im Tatzeitraum in der Hannoverschen Straße. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei Nienburg hat ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter ...

