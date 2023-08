Polizei Düren

POL-DN: Illegale Bauschuttentsorgung

Niederzier (ots)

Am Sonntagabend (27.08.2023) entsorgten zwei Männer Bauschutt auf dem Parkplatz auf der Sophienhöhe.

Im Rahmen der Streifenfahrt fielen Beamten der Wache Jülich gegen 22:20 Uhr zwei männliche Personen auf. Die Männer aus Köln, 31 und 34 Jahre alt, luden Bauabfälle aus einem Anhänger aus. Ein großer Anteil war bereits am Waldrand entladen, weiterer Müll befand sich noch auf der Ladefläche des Anhängers, weiterer Abfall befand sich in dem Fahrzeug der beiden. Auf Nachfrage gaben die beiden an, dass sie etwas suchen würden. Bei dem Müll handelte es sich u.a. um Bauschaumkartuschen, Farbeimer, Dämmmaterial. Die beiden Männer wurden aufgefordert, den Müll wieder einzuladen. Die beiden Kölner werden sich jetzt wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen verantworten müssen.

