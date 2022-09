POL-E: Essen: Unbekannter würgt Frau in Hotelzimmer und raubt sie aus - Fotofahndung

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Nach einem Einbruch in ein Elektrogeschäft an der Kettwiger Straße am Montagmorgen, 12. September, wurde ein 23-Jähriger vorläufig festgenommen. Gegen 1.10 Uhr wurde in einem Elektrogeschäft an der Kettwiger Straße ein Einbruchsalarm ausgelöst. Zwei Männer hatten die ...

