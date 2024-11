Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Faustkampf im Treppenhaus

Nordhausen (ots)

In der Hardenbergstraße kam es am Montagmorgen zu einem Polizeieinsatz in Folge einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses stellte ein Nachbar seine Nachbarin zur Rede und beschwerte sich über ruhestörenden Lärm. Dieser Zwist gipfelte in einen Schlag des Beschwerdeführers gegenüber der Nachbarin. Eine männliche Person, die einschritt, wurde ebenso mit einem Faustschlag versehen. Beide Geschädigte wurden medizinisch in einem Klinikum versorgt. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen nahmen entsprechende Anzeigen vor Ort auf und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

