LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Auf der Bundesstraße 4 ereignete sich am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige Kollidierte bei Neuheide, einem Ortsteil von Großfurra, mit einer Schutzplanke und überschlug sich in der weiteren Folge mit ihrem Pkw. Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in ein Klinikum gebracht. An der Unfallstelle kam es bis zum Ende der Bergungsarbeiten durch den Abschleppdienst zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen.

