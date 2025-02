Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zugtüre blockiert und im Anschluss Bundespolizisten bespuckt, bedroht und geschlagen

Hagen - Iserlohn (ots)

In den gestrigen Abendstunden (3. Februar) wurden Bundespolizisten aufgrund einer Störung bei der Deutschen Bahn im Hagener Hauptbahnhof zur Unterstützung gerufen. Auf dem Bahnsteig, an dem sich die Störung befand, wurden sie durch eine Frau angegriffen.

Gegen 23:05 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn über eine Frau, die den Zug an der Abfahrt hindert, informiert. Die Uniformierten begaben sich umgehend zu dem Bahnsteig zu Gleis 1 im Hagener Hauptbahnhof. Dort stand die abfahrbereite RB 40. Auf dem Weg zum Einsatzort wurde die Bundespolizeistreife durch den Freund der Störerin darauf hingewiesen, dass seine Freundin bereits über die Gleise gerannt sei und sich nun auf dem Bahnsteig zu Gleis 6 befinde. Weiter gab er an, dass seine Freundin Alkohol konsumiert habe und sehr sprunghaft in ihrem Verhalten sei.

Die Uniformierten begaben sich zu dem Standort der 18-Jährigen und konnten die aggressive junge Frau bereits aus der Entfernung erkennen. Als die Delinquentin die Polizisten entdeckte, rannte sie auf diese zu und versuchte unvermittelt mit Schlägen und Tritten auf sie einzuwirken. Dies konnte durch eine Zwangsanwendung seitens der Einsatzkräfte verhindert werden. Anschließend wurde die deutsche Staatsbürgerin zu Boden gebracht und sofort mittels Handfesseln fixiert. Während der Widerstandshandlung bespuckte, bedrohte und beleidigte die Aggressorin die Bundespolizisten. Die Wohnungslose wurde infolgedessen der Wache am Hauptbahnhof Hagen zugeführt. Dort stellten die Beamten ihre Personalien zweifelsfrei fest.

Aufgrund des gezeigten Verhaltens der Beschuldigten, wurde diese einem zuständigen Krankenhaus zugeführt. Hier begleitete die Bundespolizei den örtlichen Rettungsdienst, da die Iserlohnerin sich nicht beruhigen ließ. Es wurde keiner der beteiligten Beamten verletzt, sodass alle weiterhin dienstfähig verblieben.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung sowie wegen des unbefugten Aufenthalts in den Gleisen ein. Hier muss sich die 18-Jährige nun verantworten.

