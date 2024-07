Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Rucksack gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Die Shoppingtour einer 56-Jährigen endete am Mittwochvormittag anders als erwartet. Wie die Frau der Polizei mitteilte, war sie zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr in einem Kleiderdiscounter in der Fruchthallstraße unterwegs. Als sie an der Kasse zahlen wollte, bemerkte die 56-Jährige, dass sich Langfinger an ihrem Rucksack bedient hatten. Die Tasche war geöffnet und der Geldbeutel fehlte. In dem Portemonnaie befand sich neben Ausweis- und Bankkarten auch ein dreistelliger Geldbetrag. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

