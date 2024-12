Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von E-Scooter

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 12.12.2024, gegen 16.50 Uhr, wurde in der Römerstraße in Wittlich ein abgestellter und neuwertiger E-Scooter der Marke Xiaomi (schwarzer Lenker, graues Trittbrett), mit angebrachtem blauem Versicherungskennzeichen, entwendet. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell