POL-PDWIL: Unfallflucht auf einem Parkplatz - Zeugenaufruf

Arzfeld (ots) - Am Morgen des 09.12.2024 gegen 05.30 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter Autofelgen und Stoßstangen vom Firmengelände einer Autofirma in der Industriestraße in Arzfeld. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren die Täter mit einem silberfarbenen geschlossenem Transporter mit schwarzen Doppelstreifen mittig auf der vorderen Fahrzeughaube und Senkrecht am Heck herablaufend auf das Firmengelände des Autohauses auf. Dort luden sie die Felgen und ...

