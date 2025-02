Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Missbrauch von Ausweisdokumenten - Bundespolizei nimmt 32-Jährigen in Gewahrsam

Dortmund (ots)

Am Sonntagabend (2. Februar) fuhr ein Mann ohne gültigen Fahrschein mit einer S-Bahn in Richtung Dortmund. Als Bundespolizisten diesen überprüften, wies er sich mit einem Dokument eines Dritten aus. Ermittlung zeigten, dass der Verdächtige sich bereits seit mehren Monaten unerlaubt im Bundesgebiet aufhält.

Gegen 22:40 Uhr wurde die Bundespolizeidienststelle am Dortmunder Hauptbahnhof über ein Fahrgelddelikt in der S1 in Richtung Dortmund informiert. Auf dem Bahnsteig trafen die Uniformierten den Zugbegleiter sowie den 32-Jährigen an. Zuvor soll der vietnamesische Staatsbürger im Hauptbahnhof Duisburg in die S-Bahn gestiegen und bei einer Fahrkartenkontrolle nicht in der Lage gewesen sein, ein gültiges Ticket vorzuweisen. Zur Feststellung seiner Identität übergab er den Einsatzkräften die Kopie einer Fiktionsbescheinigung. Da mittels dieser Kopie die Identität des Mannes nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, führten ihn die Beamten der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund zu.

Vor Ort unterzogen die Polizisten den Wohnungslosen einem Fingerabdruckscan, wodurch seine Identität schließlich ermittelt wurde. Die Überprüfungen zeigten, dass die ermittelten Personalien des Mannes von denen auf dem vorgezeigten Dokument abwichen. Die Fiktionsbescheinigung war somit auf einen Dritten ausgestellt und handelte sich nicht um die des 32-Jährigen. Weiterer Recherchen ergaben zudem, dass dieser sich bereits seit über einem Jahr unerlaubt im Bundesgebiet aufhält.

Nachdem die Uniformierten ihn mit den Tatvorwürfen konfrontiert hatten, machte der Vietnamese von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und gab an, sich schriftlich zu der Sache äußern zu wollen.

Die Bundespolizisten erhoben nach Rücksprache mit dem diensthabenden Dienstgruppenleiter eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300,- Euro. Nach Rücksprache mit der zuständigen Ausländerbehörde, führten die Einsatzkräfte den Beschuldigten anschließend, zur Verfügung der Ausländerbehörde, dem Polizeigewahrsam in Dortmund zu.

Der Vietnamese wird sich nun wegen unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet, Missbrauchs von Ausweispapieren sowie wegen des Erschleichens von Leistungen verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell