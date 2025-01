POL-NMS: 250131-1-pdnms Einbruch in Werkhalle in Altenhof, Zeugen gesucht

Eckernförde (ots) - Am 30.01.2025 zwischen 12.50 - 13.10 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schleswiger Straße 116 in Eckernförde, an einem parkenden Post Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer des Post Fahrzeugs hatte das Auto auf dem Parkstreifen in der Zufahrtsstraße zu einem Seniorenheim geparkt. Als er gegen 13.10 Uhr zu ...

