Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250129-1-pdnms Versuchte schwere Brandstiftung in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der STA Kiel und der PD Neumünster

Am 27.01.2025 kam es gegen 22.30 Uhr zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße in Rendsburg, verletzt wurde durch das Feuer niemand. Zur Brandausbruchszeit bemerkten Bewohner des Mehrfamilienhauses Qualm im Treppenhaus und riefen die Feuerwehr. In der Wohnung eines 32 jährigen Mieters brannte Unrat und ein Staubsauger, der 32 jährige Wohnungsnehmer war noch in der Wohnung. Nach derzeitigen Ermittlungsstand hatte der Mann aus bislang unbekannten Gründen selber das Feuer gelegt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen verhindern, die brandbetroffene Wohnung ist auf Grund massiver Verrußung nicht mehr bewohnbar. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Wohnungsnehmer wegen dringenden Tatverdachts einer versuchten schweren Brandstiftung vorläufig festgenommen. Gegen den 32 jährigen Mieter erließ der Richter des Amtsgerichts Kiel auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einen Haftbefehl, der Mann wurde im Anschluss der JVA Neumünster zugeführt.

Michael Bimler

Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Kiel

Sönke Petersen

Pressesprecher Polizeidirektion Neumünster

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell