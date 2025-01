POL-NMS: 250128-2-pdnms Vandalismus an Solarsitzbank in Molfsee - Polizei sucht Zeugen

Polizeidirektion Neumünster

In der Zeit zwischen Freitag, 24. Januar, und Sonntag, 26. Januar 2025, wurde im Park am Schulensee Jütwarder in Molfsee eine öffentliche Solarsitzbank durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt. Die Bank, die als innovative Sitzgelegenheit der Gemeinde Molfsee dient, weist erhebliche Beschädigungen an der Sitzfläche sowie weiteren Komponenten auf. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Bürgerinnen und Bürger, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parks am Schulensee Jütwarder gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Molfsee unter der Telefonnummer 04347 90296830 entgegen.

