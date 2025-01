POL-NMS: 250127-2-pdnms Zeugen nach Sachbeschädigung an Wahlplakaten in Gettorf gesucht

Eckernförde (ots) - Am 21.01.2025 kam es gegen 22.55 Uhr zu einem Einbruch in ein Telekomshop in der Kieler Straße in Eckernförde, es wurden Elektrogeräte im niedrigen fünfstelligen Bereich entwendet. Drei Täter warfen mit einem Stein die Eingangsscheibe des Geschäftes ein und gelangten so ins Geschäftsinnere. Dort stahlen die Täter diverse Handys und Tablets ...

