Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250123-3-pdnms Einbruch in Telekomshop in Eckernförde, Zeugen gesucht

Eckernförde (ots)

Am 21.01.2025 kam es gegen 22.55 Uhr zu einem Einbruch in ein Telekomshop in der Kieler Straße in Eckernförde, es wurden Elektrogeräte im niedrigen fünfstelligen Bereich entwendet.

Drei Täter warfen mit einem Stein die Eingangsscheibe des Geschäftes ein und gelangten so ins Geschäftsinnere. Dort stahlen die Täter diverse Handys und Tablets aus der Auslage und flüchteten anschließend fußläufig in Richtung Post / Gerichtsstraße.

Eine Fahndung im Nahbereich durch eingesetzte Streifenwagen verlief negativ, ein Zeuge hatte die Tat videografiert, diese Aufnahmen werden derzeit von der Kriminalpolizei Eckernförde ausgewertet.

Die Polizei Eckernförde sucht jetzt auch noch nach weiteren Zeugen oder auch Hinweisgebern, wer konnte die Tat beobachten, wer kann etwas zur Flucht der drei Tatverdächtigen sagen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 oder auch 0435189212600.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell