POL-NMS: 250123-2-pdnms Schneller Ermittlungs-/ Fahndungserfolg nach Diebstahl in Holtsee

Holtsee ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht zum 22.01.2025 kam es zu einem Einbruch in das Lager eines landwirtschaftlichen Unternehmens in Holtsee, hier wurden große Mengen Saatgut entwendet.

Noch während die Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei Eckernförde erfolgte, meldete sich eine gemeinsame Fahndungseinheit der Polizei Mecklenburg-Vorpommern und der Bundespolizei. Im Rahmen der Streife war eine Person aufgefallen, welche gerade dabei war, die Kennzeichen eines Kleintransporters zu wechseln.

Der polnische Staatsbürger und der Transporter wurden kontrolliert. In dem Fahrzeug befanden sich mehr als 100 Säcke Saatgut, welches nach kurzen Ermittlungen der hiesigen Tat zugeordnet werden konnten. Der Täter wurde festgenommen und das Fahrzeug sowie das Stehlgut sichergestellt.

Das Diebesgut hatte einen Wert im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Ermittlungen dauern an.

