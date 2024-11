POL-SI: Einbruch in Schulgebäude - Täter entwenden Technikausstattung - #polsiwi

Freudenberg (ots) - Am Sonntag (24.11.2024) ist es in Freudenberg zu gleich zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Beide Tatorte liegen in der Christian-Stahlschmidt-Straße. Zwischen 14:40 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Häusern. Sie durchwühlten verschiedene Räume und entwendeten nach jetzigem Stand Schmuck und ...

mehr