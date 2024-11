Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Streit zwischen jungen Männern eskaliert- mindestens zwei Beteiligte verletzt -#polsiwi

Siegen (ots)

Am Sonntagabend (24. November) ist ein Streit unter mehreren jungen Männern eskaliert. Am Ende sind mindestens zwei Beteiligte verletzt, einer der Beteiligten wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 20:59 Uhr ging bei der Polizei Siegen ein Notruf ein. Es habe eine Schlägerei im Bereich Morleystraße in Höhe City Galerie gegeben. Bereits zwei Minuten nach Beginn des Notrufes traf der erste Streifenwagen vor Ort ein. Neben mehreren Zeugen konnte ein 19-jähriger Mann mit einer blutenden Verletzung angetroffen werden. Nach bisherigen Ermittlungsstand kam es bereits zuvor zwischen dem jungen Mann und weiteren gleichaltrigen Männern zu einem Streit im Bereich der Siegtreppenanlage. Die Auseinandersetzung, die zunächst verbal stattfand, soll dann in Handgreiflichkeiten ausgeufert sein. Der 19-Jährige sei dann in Richtung Morleystraße weggegangen. Dort sei er dann nach aktuellem Kenntnisstand von zwei Männern attackiert und verletzt worden. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Nach ambulanter Behandlung konnte der 19-Jährige von dort wieder entlassen werden und es folgten weitere Maßnahmen auf der Siegener Polizeiwache durch die Kriminalpolizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte ein Beteiligter im Innenstadtbereich angetroffen werden, auf den die Personenbeschreibung der Zeugen zutraf. Der 18-Jährige wies selber leichte Verletzungen auf, die ambulant versorgt werden mussten. Die Einsatzkräfte nahmen den jungen Mann vorläufig fest.

Derzeit laufen die weiteren Ermittlungen auf Hochtouren. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit zum Tatablauf und zum weiteren Sachverhalt keine ergänzenden Angaben gemacht werden.

