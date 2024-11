Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: PKW landet im Straßengraben - Unfallverursacher alkoholisiert - #polsiwi

Bad Berleburg (OT Arfeld) (ots)

Am Sonntagmorgen (24.11.2024) gegen 06:45 Uhr ist die Polizei zu einer Unfallstelle auf der L 903 in Bad Berleburg alarmiert worden. Eine Zeugin gab an, dass vor Ort ein PKW im Straßengraben liegen würde.

Beim Eintreffen konnten die Beamten einen Skoda mit frischen Unfallschäden auffinden. Während der Klärung des Sachverhaltes erschien ein 27-Jähriger an der Unfallstelle zwischen Richstein und Arfeld. Nach derzeitigem Stand handelt es sich dabei um den Verursacher.

Während der Befragung nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein vor Ort durchgeführter Test verlief positiv. In einem Krankenhaus wurde dem 27-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Der Skoda wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell