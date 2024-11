Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser - Täter flüchtig - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am Sonntag (24.11.2024) ist es in Freudenberg zu gleich zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen.

Beide Tatorte liegen in der Christian-Stahlschmidt-Straße. Zwischen 14:40 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Häusern. Sie durchwühlten verschiedene Räume und entwendeten nach jetzigem Stand Schmuck und Bargeld.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe ist davon auszugehen, dass beide Taten im Zusammenhang stehen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.

