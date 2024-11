Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss sowie eine Fahrt ohne Unfall, dafür mit über 3,4 Promille -#polsiwi

Hilchenbach/Feudingen und Netphen (ots)

Alkohol spielte am Samstag (23. November) gleich mehrmals bei Verkehrsunfällen und Verkehrskontrollen eine Rolle.

In Littfeld missachtete mitten in der Nacht (0:45 Uhr) ein Audi-Fahrer Anhaltezeichen der Polizei, nachdem er zunächst neben dem kontrollierenden Polizeifahrzeug angehalten hatte. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit über den im Winter gesperrten Altenberg in Richtung Hilchenbach-Müsen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit gelang es den Beamten nicht, den flüchtenden Wagen einzuholen. Dieser verunfallte bei seiner Flucht und kam von der Straße ab, setzte aber im Anschluss die Weiterfahrt fort. Kurz darauf meldet sich der 27-jährige Halter des Fahrzeuges und meldete es als gestohlen. Als die Ordnungshüter den Anzeigenden in Müsen antrafen, wurde der Mann als vermeintlicher Fahrer des Unfallfahrzeuges wiedererkannt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Zudem war der 27-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug selbst konnten die Beamten am Sonntagabend in Müsen auffinden und sicherstellen. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, der Unfallflucht, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der falschen Anzeige ermittelt nun das Verkehrskommissariat.

Einen weiteren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gab es fast zeitgleich in Feudingen. Ein 24-jähriger Mann verlor mit seinem Seat Leon im Ortsbereich Feudingen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und kollidierte mit zwei angrenzenden Garagen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Ordnungshüter stellten den Führerschein sicher.

Am Samstagabend kurz vor Mitternacht fiel einer Polizeistreife ein Mini auf, der in Schlangenlinie auf der B 62 von Dreis-Tiefenbach in Richtung Netphen unterwegs war. Das Fahrzeug konnte im Bereich Beienbach angehalten werden. Die Beamten staunten nicht schlecht, als das Atemalkoholtestgerät bei der Kontrolle der 38-jährigern Fahrerin einen Wert von mehr als 3,4 Promille anzeigte. Hier war es dem Umstand zu verdankten, dass um diese Uhrzeit nicht mehr Verkehr unterwegs war und es so trotz der unsicheren Fahrweise nicht zu einem Verkehrsunfall kam. Auch hier waren Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins die Folge.

Die Polizei appelliert aufgrund der zahlreichen Verstöße an diesem Samstag: "Hände weg vom Steuer, wenn Sie Alkohol getrunken haben. Lassen Sie sich abholen oder nutzen sie öffentliche Verkehrsmittel. Bei einem Unfall kann es schnell zu Verletzten oder gar Unfalltoten kommen."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell