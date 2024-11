Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti geschmiert - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Schmölln: Gleich an mehreren Tatorten verewigten sich bislang unbekannte Täter durch Graffiti-Schmierereien, sodass die Altenburger Polizei nun ermittelt. Wie sich herausstellte, schmierten die Sachbeschädiger mit blauer und schwarzer Farbe Graffitis an insgesamt sieben Örtlichkeiten (Wände, Fassaden, Eingangstüren), wobei zum Teil rechtsradikale Inhalte verzeichnet wurden. Betroffen waren in der Mittelstraße eine Fußgängerunterführung, ein Friseursalon und eine Apotheke, im Bereich des Bahnhofes / Bahnhofsplatzes u.a. ein Wärterhäuschen und am Brauereichteich eine Garage. Der Tatzeitraum selbst konnte auf den Zeitraum vom 22.11.2024 - 24.11.2024 eingegrenzt werden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 0304728/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell