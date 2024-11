LPI-G: Unfall in Münsaer Straße

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Ein Baumarkt in der Heinrich-Heine-Straße geriet in der Zeit vom 23.11. zum 24.11.2024 ins Visier von Einbrechern. Gewaltsam drangen die Täter in die Räumlichkeiten ein und stahlen letztlich verschiedene Werkzeuge. Die Kripo ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0305059/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

