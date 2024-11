LPI-G: Polizeibeamten beleidigt

Greiz (ots) - Greiz: Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer rief gestern Mittag (25.11.2024) die Polizei um Hilfe. Gegen 13:10 Uhr befand sich dieser an der Kreuzung Bruno-Bergner-Straße / Carolinenstraße in Greiz und musste an einer roten Ampel verkehrsbedingt halten. Ein ebenfalls an der Kreuzung befindlicher Fahrradfahrer trat plötzlich an das Auto heran, riss die Beifahrertür auf und schrie die Insassen an. Als die Ampel kurz darauf Grünlicht anzeigte, fuhr der 54-Jährige ...

