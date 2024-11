Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige gegen 31-Jährigen

Greiz (ots)

Greiz: Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer rief gestern Mittag (25.11.2024) die Polizei um Hilfe. Gegen 13:10 Uhr befand sich dieser an der Kreuzung Bruno-Bergner-Straße / Carolinenstraße in Greiz und musste an einer roten Ampel verkehrsbedingt halten. Ein ebenfalls an der Kreuzung befindlicher Fahrradfahrer trat plötzlich an das Auto heran, riss die Beifahrertür auf und schrie die Insassen an. Als die Ampel kurz darauf Grünlicht anzeigte, fuhr der 54-Jährige los. Der aggressive Radfahrer blieb zurück. Zum Glück wurde niemand verletzt. Auch Sachschaden entstand nicht. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach dem bis dato unbekannten Täter konnte dieser im Nachgang gestellt werden. Der 31 Jahre alte Mann führte zudem ein gestohlenes Fahrrad mit sich, welches sichergestellt wurde. Gegen den 31-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

