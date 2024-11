LPI-G: Kind bei Unfall schwer verletzt

Gera (ots) - Rusitz: Einbrecher suchten am vergangenen Wochenende ein Firmengelände Am Rusitzer Weg auf. Im Zeitraum vom 22.11.2024 - 25.11.2024 drangen die Täter auf das Gelände der Firma und folgend in die Räumlichkeiten ein. Mit zwei Messgeräten von nicht ganz unerheblichen Wert flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Die Kripo in Gera übernahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0304369/2024). Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können werden gebeten, ...

